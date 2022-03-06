موعد شهر رمضان 2022 في السعودية، يبحث المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد حلول شهر رمضان المبارك لسنة 2022-1443 هـ، وفي العادة تعلن السعودية للدول العربية عن موعد أول يوم في رمضان، إذ أنها تحرص على مراقبة الهلال قبل يومين من حلول رمضان حسب التوقعات الفلكية، فمعظم الدول العربية تصوم وفق رؤية السعودية لهلال شهر رمضان، فالمسلمون ينتظرون هذا الشهر الفضيل على أحر من الجمر، كونه يحمل معه الخيرات والأجر والثواب العظيم.

موعد شهر رمضان 2022 في السعودية

ويحرص المسلمون على الاطلاع على موعد شهر رمضان 2022 في السعودية، فمن المعروف أن شهر الصيام من الأشهر المباركة المعظمة عند المسلمين لما يحمله من فضائل كثيرة، وما فيه من الخير والبركة والتسامح والعفو، كما هو شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، لهذا تحرص وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، نشر موعد شهر رمضان المبارك في السعودية وجميع الدول العربية، لتعم الفائدة والثواب والأجر.

موعد شهر رمضان في السعودية.

وفي شهر رمضان يصوم المسلم طيلة الثلاثين يوما بدءا من بزوغ الفجر، وحتى سماع أذان المغرب مساء، إذ أنه يصوم ما يقارب من 14 ساعة متواصلة دون تناول أي طعام أو شراب، ويحاول المسلمون أيضا ممارسة الشعائر الدينية لنيل أكبر قدر الأجر والثواب العظيم، فهو شهر تتضاعف فيه الحسنات وتذهب السيئات وتزيد صلة الرحم ويتقرب المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، كما يتفقد المسلمون بعضهم بعضا.

وفي الغالب تعتمد معظم الدول العربية والإسلامية على قرارات المملكة العربية السعودية في اعلان موعد أول يوم من رمضان، إلا أنها تخطئ التقدير في العديد من المرات، فيما تضطر إلى دفع الجزية عن جميع المسلمين الذين اتبعوها.

موعد شهر رمضان في السعودية 1443 هـ

هذا وقد أشارت بعض التقارير الفلكية حول أول أيام شهر رمضان المبارك في المملكة العربية السعودية على أن يكون الجمعة الموافق 1 أبريل 2022.

وفي جميع الأحيان تتبع الأراضي الفلسطينية، قرار السعودية في موعد صيام أول يوم في رمضان، وبعد اعلان السعودية، يخرج المفتي العام للديار المقدسة محمد حسين، للإعلان عن الموعد الرسمي لشهر رمضان في فلسطين.