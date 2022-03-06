"إسرائيل" ترسل وفداً طبياً لأوكرانيا وتقيم مستشفى ميدانيًا

أعلنت ما تسمى وزارة الصحة "الإسرائيلية" عن إرسال وفد طبي إلى أوكرانيا في الأيام المقبلة، وإقامة مستشفى ميداني.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على حسابها بموقع تويتر: "ستقيم "“إسرائيل" مستشفى ميدانياً في أوكرانيا، كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز المساعدات الإنسانية للشعب الأوكراني".

وأضافت: "في الأسبوع الحالي، سترسل وزارتا الخارجية والصحة وفداً طبياً إسرائيلياً إلى أوكرانيا، والذي سيقيم مستشفى ميدانياً هناك”.

وتابعت: "سيتم تشغيل المستشفى الميداني من خلال مركز شيبا الطبي وخدمات الصحة العامة (صندوق المرضى) وطواقم طبية في مستشفيات أخرى".

وسيعمل المستشفى الميداني الإسرائيلي في أوكرانيا "على تشغيل أقسام طبية لاستيعاب الأطفال والبالغين، وسيقيم غرفة طوارئ، وغرفة ولادة، وعيادة رعاية أولية، بما في ذلك استخدام التقنيات المتقدمة للطب عن بعد”.

وقبل أيام، أعلنت "إسرائيل" إرسال 3 طائرات تضم بما في ذلك مساعدات طبية وبطانيات وخيام تزن 100 طن إلى أوكرانيا.