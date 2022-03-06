"المحامين العرب": على "اليونيسف" حماية أطفال فلسطين من بطش وجرائم الاحتلال

طالب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى، اليوم الأحد، 6 مارس 2022 منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" بتوفير الحماية اللازمة للأطفال الفلسطينيين من بطش وانتهاكات الاحتلال والمستوطنين.

وأدان بنعيسى، في بيان صدر صحفي، إطلاق مستوطن "إسرائيلي" الرصاص الحي على أربعة فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال وسط مدينة الخليل أمس الأول.

وقال بنعيسى: "إن الأعمال الإرهابية التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين تتم تحت إشراف ورعاية جنود الاحتلال الذين يغضون الطرف عن الجريمة، ويتركون الجاني يلوذ بالفرار حتى لا تتم محاسبته".

وتطرّق إلى ظروف استشهاد الطفل الفلسطيني محمد الدرة عام 2000 برصاص الاحتلال، حيث تم توثيق ما جرى بشكل مباشر ليشاهده العالم، مؤكدا أن جرائم الاحتلال ضد أطفال فلسطين ستبقى محفورة بذاكرة كل عربي، مشدداً على ضرورة فضحها في جميع المحافل العربية والدولية، خاصة الحقوقية.