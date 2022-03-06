عضو كنيست: روسيا لم تدعمنا ويجب على "إسرائيل" معاقبتها

دعا عضو الكنيست إيلي أفيدار اليوم الأحد 6/3/2022، دولة الاحتلال للانضمام إلى العقوبات المفروضة على روسيا.

وقال أفيدار في حدث ثقافي في ريشون لتسيون وفق "معاريف": "الروس يؤيدون إيران نووية وأنظمة تهدد بتدميرنا، ونحتاج أن نتحدث بوضوح عما يحدث في أوكرانيا".

وأضاف: "يجب أن نتوقف عن الخوف، منذ قيام "إسرائيل" لم يدعمنا الروس حقًا، ولطالما دعموا الفلسطينيين، ودعموا إيران على الدوام وأيدوا بيع المفاعلات النووية لإيران وضدنا، وحذرنا العالم من خطورة ذلك".

وتابع أفيدار: "من حقنا إخبار روسيا أننا لسنا سعداء بما يفعلونه في أوكرانيا، وفي رأيي أن "إسرائيل" يجب أن تنضم إلى العقوبات ضد روسيا".

وأشار إلى أن "إسرائيل" مُستعدة حاليًا لاستيعاب الزيادة في المهاجرين بأعداد صغيرة فقط، وهناك موجة هجرة ضخمة متوقعة ويجب ألا نفقدها.