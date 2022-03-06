تعليم رام الله : حذف مواد من منهاج الثانوية العامة وسيتم الإعلان عنها

أعلنت وزارة التربية والتعليم برام الله اليوم الأحد 6 مارس 2022 انها قامت بحذف مواد من منهاج الثانوية العامة، سيتم الإعلان عنها وتحديدها لاحقا.

وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور خلال تصريحات لـ"صوت فلسطين" ان امتحان الثانوية العامة سيبدأ في 7 حزيران القادم.

ولفت الخضور ان الوزارة استجابت لمناشدات الطلاب، وأجرت دراسة بناء على المتغيرات التي طرأت على سير العملية التعليمية ومنها التحول لمدة اسبوع الى التعليم عن بعد، وجرى إبلاغ المديريات بذلك، حيث ابدوا ارتياحهم للقرار.

ولفت إلى أن طلبة الثانوية سيبدأون مع نهاية هذا الشهر الاستعداد للامتحانات التجريبية كما أن الأسبوع الأخير من هذا الشهر سيكون عطلة بين الفترتين الثالثة والرابعة.