بالفيديو شهيد قرب باب الأسباط بالقدس وإصابة جنديين "إسرائيليين" بعملية طعن بطولية

استشهد فجر اليوم الأحد 6 مارس 2022 ، شاب برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، قرب باب حطة، شمال المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن عناصر شرطة الاحتلال المتواجدين في المكان اطلقوا النار صوب شاب بزعم تنفيذه عملية طعن وتركوه ينزف حتى ارتقى شهيداً.

وقالت المصادر أن الشهيد الذي ارتقى برصاص الاحتلال هو الشاب "سامر جمال القواسمي (19عامًا)" من بلدة الطور الذي ارتقى برصاص الاحتلال بعد تنفيذ عمــلية الطـــعــــن بالقدس المحتلة، وإصابة شرطيين "إسرائيليين".

وأكد موقع واي نت العبري إصابة شرطيين بجروح متوسطة في عملية طعن بالقدس واستشهاد الشاب .

زعم موقع واي نت العبري قيام شاب يبلغ من العمر 19 عامًا من القدس المحتلة بطعن ضابط شرطة في البلدة القديمة بسكين.