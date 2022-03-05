أسعار الذهب في الجزائر اليوم الأحد 6 مارس 2022، وينشر لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري كافة التحديثات المتعلقة بأسعار الذهب والعملات في العديد من الدول العربية، وفي هذا المقال نقدم لكم أسعار الذهب في الجزائر.

وبعذ زيادة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، خاصة من التجار والمقبلين على الزواج قررنا كتابة هذا المقال، الذي يتحدث عن أسعار الذهب في الجزائر، اليوم الاحد.

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الأحد 6 مارس 2022

ارتفاع أسعار الذهب في الجزائر

وارتفعت أسعار الذهب في الجزائر ، اليوم الاحد 6 مارس/آذار 2022، تزامنًا مع بداية العطلة الأسبوعية في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الأحد 6 مارس 2022

أسعار الذهب في الجزائر

سعر جرام الذهب عيار 24

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر، خلال التعاملات المسائية اليوم، إلى نحو 9.055 ألف دينار (63.47 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق)، مساء تعاملات اليوم في الجزائر، إلى نحو 7.923 ألف دينار (55.54 دولار).

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الأحد 6 مارس 2022

سعر جرام الذهب عيار 18

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، مساء تعاملات اليوم، إلى نحو 6.792 ألف دينار (47.60 دولار).

الذهب الاقتصادي

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في الجزائر، فقد صعد سعر جرام الذهب عيار 14 خلال تعاملات اليوم إلى نحو 5.282 ألف دينار (37.02 دولار).

سعر الأوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب اليوم في الجزائر، خلال تعاملات المساء، ارتفاعًا إلى نحو 281.617 ألف دينار (1974 دولارًا).

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الأحد 6 مارس 2022

سعر الجنيه الذهب

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في الجزائر بتعاملات اليوم، نحو 63.388 ألف دينار (444.30 دولار).

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الأحد 6 مارس 2022

أسعار الذهب عالميًّا

ارتفعت أسعار الذهب عالمياً، بنحو 31 دولارًا في نهاية تعاملات الأسبوع (أمس الجمعة)، مع تصاعد التوترات السياسية جراء الحرب الروسية الأوكرانية، ليسجل المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية قوية.

ودفعت المخاوف جراء الحرب إلى تزايد الاقبال على المعدن النفيس، باعتباره الملاذ الأمن للاستثمار، خلال حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وكان حقق المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بنحو 4.2%، ما يعادل 79 دولارًا، بدعم غزو روسيا لأوكرانيا، كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 1.5%، ليصل إلى 1965.86 دولارًا للأوقية، وارتفع سعر العقود الآجلة للفضة -تسليم مايو- بنسبة تزيد على 2.3%، مسجلًا 25.82 دولارًا للأوقية.