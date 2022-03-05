اسعار الذهب في لبنان اليوم الاحد 6 مارس 2022

يرصد لكم فريق فلسطين اليوم أسعار الدولار و العملات الأجنبية بشكل يومي، و في هذه المقالة نرصد لكم أسعار العملات و الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية.

فقد ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في لبنان، الاحد 6 /آذار 2022، بالتوازي مع صعود المعدن الأصفر عالميا في الإغلاق الأخير.

أسعار الذهب اليوم في لبنان

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان اليوم، 96.438 ألف ليرة (63.47 دولار).

وصعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان (الأكثر تداولًا في الأسواق)، إلى نحو 84.385 ألف ليرة (55.54 دولار).

كما زاد متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان، في تعاملات اليوم، إلى نحو 72.330 ألف ليرة (47.60 دولار).

ADVERTISIN أسعار الذهب الاقتصادي في لبنان اليوم، فقد سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 56.256 ألف ليرة (37.02 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في لبنان

وارتفع متوسط سعر الأوقية (الأونصة) في لبنان، خلال تعاملات اليوم، إلى مستوى 2.999 مليون ليرة (1974 دولار).

كما زاد متوسط سعر الجنيه الذهب في لبنان اليوم (8 جرامات من عيار 21)، إلى نحو 675.083 ألف ليرة (444.30 دولار).