سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 6 مارس 2022

يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم، سعر صرف الدولار في سوريا وهو من الموضوعات الهامة التي تهم الكثير من المتابعين، وبعد كثرة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية قررنا كتابة هذا المقال. سعر الدولار في سوريا اليوم الاحد 6 مارس 2022 سعر الدولار في سوريا وتراجعت أسعار الدولار في سوريا اليوم، الأحد 6 مارس/آذار 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا

وانخفض سعر الدولار في سوريا اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى نحو 3785 ليرة للشراء، و3835 ليرة للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم الاحد 6 مارس 2022

سعر اليورو الأوروبي

كما هبط سعر اليورو في سوريا اليوم، خلال تعاملات اليوم، إلى نحو 4140 ليرة للشراء، و4200 ليرة للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

ونزل سعر الجنيه الإسترليني في سوريا، خلال مستهل تعاملات اليوم، إلى مستوى 4997 ليرة للشراء، و5073 ليرة للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم الاحد 6 مارس 2022

سعر الريال السعودي

وبلغ متوسط سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية "السوداء" اليوم، نحو 1007 ليرة للشراء، و1023 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في السوق السورية الموازية غير الرسمية (السوداء) اليوم، نحو 1028 ليرة للشراء، و1044 ليرة للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وهبط سعر الدينار الكويتي في سوريا اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى نحو 12470 ليرة للشراء، و12660 ليرة للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد في سوريا 6 مارس 2022