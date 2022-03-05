ما هو أفضل سحور في رمضان 2022- 1443 هـ؟، حيث يقدم لكم بشكل مستمر موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أفضل سحور يتناوله الصائم في رمضان كي يستطيع تحمل مشقة الصيام والتعب والجوع، ولمعرفة هذه الأطعمة تابع المقال للنهاية.

ما هو أفضل سحور في رمضان 2022- 1443 هـ؟

ونحرص في فريق "فلسطين اليوم الإخباري" على تقديم افضل سحور في رمضان، في ظل بدء التنازل العكسي للأيام المتبقية لشهر رمضان المبارك، خاصة مع أقل من شهر على استقبال شهر رمضان الفضيل عام 2022، حيث يبحث الكثير من المتابعين عن أفضل أنواع الطعام والوجبات على السحور.

ما هو أفضل سحور في رمضان 2022- 1443 هـ؟

أفضل سحور في رمضان 2022

ويصوم المسلمون في شهر رمضان المبارك من آذان الفجر صباحا وحتى آذان المغرب مساء، ويٌحرم على الصائم تناول أي طعام أو شراب في تلط الساعات المخصصة للصيام، كما أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بتأخير تناول السحور، والتعجيل بتناول الفطور، لأن جسد الصائم يكون متهالكا وتعبا جراء صيام ساعات طويلة وممارسة عمله وهو صائم.

كم يوم باقي لشهر رمضان 2022

ووفق التوقعات الفلكية، فإن شهر رمضان لسنة 2022، 1443 هـ سيبدأ يوم السبت 02 أو الأحد 03 أبريل نيسان 2022 كما أنه من المتوقع أن تكون عِدة رمضان كاملة 30 يوم لهذه السنة، فيما ليلة تحري هلال رمضان ستكون يوم الجمعة 01 أبريل نيسان 2022.

ما هو أفضل سحور في رمضان 2022- 1443 هـ؟

أفضل سحور في رمضان

لبن الزبادي: يعدّ اللبن خيارا جيداً لتناوله على وجبة السحور، فهو مصدر جيد لبعض العناصر الغذائية مثل البروتين، والكالسيوم، واليود، وفيتامينات ب، والسوائل، ويمكن تناوله مع الحبوب والفاكهة.

كوبان من الماء، وكوب سلطة خُضار، وكوبان من شوربة العدس، وبيضة مسلوقة، ونصف كوب من اللّبن منخفض الدسم، وثلاثة تمرات.

ما هو أفضل سحور في رمضان 2022- 1443 هـ؟

أفضل سحور في رمضان

كوبان من شوربة الشّوفان الكامل مع الخضار، وصدر دجاج منزوعة الجلد، ونصف كوب لبن منخفض الدسم، وثلاثة تمرات، وكوبان من الماء.

كوبان من سلطة الخضار، ورغيف صغير من خبز القمح الكامل، و2/3 كوب من الفول المدمس، وكوكتيل مُحضّر من كوب من الحليب خالي الدّسم مع أربع حبّات من الفراولة، وموزة صغيرة، وملعقة صغيرة من العسل، وكوبان من الماء.