طالع أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 6 مارس آذار 2022

سعر الذهب اليوم في الأردن مقابل الدينار الأردني الاحد 6 مارس 2022، يبحث الأردنيون عن أسعار الذهب الذي شهد هذا الأسبوع تذبذباً في الأسعار عالميًا بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع الروسية في الرابع والعشرين فبراير الماضي عن بدء العملية العسكرية للجيش الروسي ضد مدن ومحافظات أوكرانيا بعد أن كشفت موسكو عن نية كييف الانضمام إلى حلف الناتو الذي تعده العدو اللدود لها ، فريق فلسطين اليوم قام بوضع أسعار المعدن الثمين والآمن إلى حد ما في هذه المقالة .

ويحرص كل مواطن على معرفة سعر الذهب اليوم في الأردن لا سيما المستثمرين والباعة والمقبلين على الزواج وتشمل تلك التسعيرة (عيار 24, 22, 18, 14, 12) ونشير لكم إلى أنه قبل يومين ، قد أعلنت النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات عن ارتفاع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية بمقدار 60 قرشا. ويأتي القرار في وقت تسبّبت فيه روسيا بأزمة جيوسياسية كبيرة بشنّها فجر الخميس عملية عسكرية ضخمة ضدّ أوكرانيا.

أسعار الذهب في الأردن

شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً اليوم الأحد 6 مارس 2022، في الاردن تزامناً مع ارتفاع المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 في الأردن، إلى نحو 44.42 دينار (62.65) دولار.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 في الأردن اليوم (الأكثر تداولًا بالأسواق) إلى مستوى 38.87 دينار (54.82 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18، في تعاملات اليوم، إلى نحو 33.32 دينار (46.99 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الأردن، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 25.91 دينار (36.55).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في الأردن

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في الأردن اليوم الاحد، ارتفاعا إلى نحو 1382 دينارًا (1949 دولارًا).

كما صعد سعر الجنيه الذهب في تعاملات اليوم في الأردن، إلى نحو 310.96 دينار (438.58 دولار).