أفضل الأدعية في شهر رمضان المبارك 2022-1443هـ، حيث ينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أفضل الأدعية التي يحرص المسلم على دعاء ربه بها في شهر رمضان المبارك 2022-1443هـ.

أفضل الأدعية في شهر رمضان المبارك 2022-1443هـ

ويبحث الكثيرون، عن أفضل الأدعية في شهر رمضان المبارك، والتي يسعى المسلمون لتحصل الأجر والثواب بها من الله عز وجل، وهي أدعية كثيرة ومأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الميامين.

أفضل الأدعية في شهر رمضان المبارك 2022-1443هـ

ومع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، يحرص موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، على نشر افضل وأهم الأدعية التي يتحصل بها العبد المسلم على الأجر والثواب.

أفضل الأدعية في شهر رمضان المبارك 2022-1443هـ

أدعية شهر رمضان 2022

وإليكم هذه الأدعية:

1-اللهم في شهرك الكريم وسائر الأشهر ارزقنا إطعام المساكين ورحمة اليتيم والعطف على المسكين، واكفنا بعزتك الغلاء والوباء والإعراض عن طاعتك، سبحانك أنت الحق وقولك الحق وأنبيائك حق وجنتك وعذابك حق لا إله إلا أنت.

2- اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عَن نومة الغافلين، وهب لي جرمي فيه يا رب العالمين، واعف عني يا عافيًا عن المجرمين.

أفضل الأدعية في شهر رمضان المبارك 2022-1443هـ

3- اللهم هذا الشهر الذي أنزلت فيه القرآن الكريم وأنزلت فيه آيات بينات من الهدى والفرقان، اللهم ارزقنا صيامه، وأعنّا على قيامه، واجعل الله فيما تقضي من الأمر المحتوم، وفيما تُفرّق من الأمر الحكيم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يُرد ولا يُبدل أن تكتبني من عتقاء هذا الشهر.

4- اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين، برأفتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتك، ولا تضربني بسياط نقمتك، وزحزحني فيه من موجبات سخطك بمنك وأياديك يا منتهى رغبة الراغبين.