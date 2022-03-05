باراك: "نصر الله" يعرف نقاط ضعف المجتمع "الإسرائيلي"

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، أن الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، يعرف نقاط ضعف المجتمع الإسرائيلي جيداَ.

وذكر موقع واللا العبري، نقلاً عن باراك قوله :"أن حسن نصر الله هو بمثابة عالم نفسي كبير، ويمكنه تحليل المعلومات بدقة، كما باستطاعته أن يقرأ الشعب "الإسرائيلي" ويعرف نقاط ضعفه جيداً".

وأضاف : "الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يجيد الحديث، وببراعة كبيرة".

ويُشار إلى أن تصريحات باراك جاءت تعليقاً على الذكرى الثلاثين لتولي نصر الله قيادة زعامة حزب الله، خلفا لعباس موسوي، الذي اغتالته "إسرائيل" في السادس عشر من شهر فبراير/شباط 1992.

وتابع باراك:" عملية اغتيال موسوي كانت مهمة واستراتيجية، زاعماً أنها أحبطت إحدى العمليات التي كان يفترض وقوعها مستقبلاً، لافتاً أن عملية اغتيال الموسوي كانت إنجازا استخباراتياً مهماً".