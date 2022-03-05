مستوطنون يقتلعون 300 شجرة زيتون ولوزيات جنوب الخليل

اقتلع مستوطنون متطرفون، مساء اليوم السبت، نحو 300 شجرة زيتون ولوزيات في أراضي المواطنين ببلدة يطا، جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطني مغتصبتي "ماعون" و"حافات ماعون"، اقتلعوا وكسروا 300 شجرة زيتون ولوزيات، من منطقة "خلال العدرة" الواقعة شرق يطا جنوب الخليل.

وأوضحت المصادر، أن المستوطنين أطلقوا ماشيتهم في أرض تعود ملكيتها لعائلة الشواهين، وتقدر مساحتها بـ5 دونمات مزروعة بالمحاصيل الشتوية، ما تسبب بتلفها.

وخلال عملية الاقتلاع وفرت قوات الاحتلال الحماية للمستوطنين، حيث اعتقلت المواطن موسى حسن الشواهين (45 عاما)، واستولت على عدد من مركبات المواطنين في منطقة خلة الضبع بمسافر يطا عرف من أصحابها، ربحي محمد النجار.