الجرائم الالكترونية تنهي قضية نصب واحتيال بمبلغ 7 آلاف دينار

أنهت دائرة الجرائم الإلكترونية في شرطة المباحث العامة بمحافظة رفح جنوب قطاع عزة، مساء اليوم السبت، التحقيقَ في قضية نصب واحتيال تعرض لها موطن أردني بمبلغ يقدر بـ 7 آلاف دينار أردني.



وقالت دائرة الجرائم الإلكترونية :"إنه وفور تلقي الشكوى، باشرت عناصرها الفنية بإجراءات المتابعة الفنية للحسابات المحوّل إليها المبالغ المالية، لافتةً إلى أنه تم إثبات عملية النصب والاحتيال على المدعوة (م. س).

وأشارت إلى أنه بعد إحضار المتهمة واستجوابها وفقاً للأصول القانونية، أقرت واعترفت بأخذ المبالغ المالية كنوعٍ من "التسول الإلكتروني".



ولفتت الجرائم الإلكترونية إلى أنه تم إحالة ملف القضية إلى نيابة جرائم الأموال لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

