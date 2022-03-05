الرئيس الأوكراني يرفض الرد على اتصال لـ"بينيت"

أعلنت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفض الرد على اتصال من رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينت.

وقالت القناة 12 العبرية :"أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفض تلقي مكالمة هاتفية من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت"

وكانت أعلنت مصادر عبرية، مساء اليوم، أن رئيس حكومة الاحتلال "بينيت" زار العاصمة الروسية موسكو بشكل سري، للقاء الرئيس بوتين وبحث الحرب في أوكرانيا.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، :"إن رئيس وزراء الاحتلال "بينيت" عرض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التوسط لإجراء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا".