ترددات قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022، حيث نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، تردد قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022، ونظراً لاقتراب الشهر الفضيل حيث يتبقى عليه اقل من شهر يكثر البحث عن ترددات القنوات الدينية التي تبث أصوات تلاوة القرآن الكريم.

ترددات قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022

ومن خلال هذا المقال يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، ترددات القنوات التي تقدم أصوات تلاوة القرآن الكريم، ومن هذه الترددات التي نقدمها:

ترددات قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022

تردد قناة "السعودية قرآن" على النايل سات

تقوم قناة السعودية قرآن بإذاعة القرآن الكريم على مدار اليوم، بأصوات تشكيلة من الشيوخ الكبار مثل: ماهر المعيقلي، فارس عباد، المنشاوي، عبدالرحمن السديس، إلخ، كما تقوم القناة بعرض مشاهد من الحرم المكي طوال اليوم بجودة عالية الدقة HD، وهذا على النايل سات حيث إن التردد كالآتي:

التردد 12149 افقي

معدل الترميز: 27500

الجودة sd

ترددات قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022

تردد قناة "قرآن تي في" QURAN TV

وتذيع قناة قرآن تي في القرآن الكريم طوال اليوم، بصوت الشيخ الجليل عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله، وتردد القناة كالآتي:

التردد 11179 (H)

معدل الترميز: 27500 (6/5)

الجودة sd

ترددات قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022

تردد قناة "المجد 3"

وتعتبر قناة المجد 3 واحدة من أشهر قنوات القرآن الكريم على الإطلاق، وتقوم القناة بإذاعة القرآن الكريم بأصوات جميع الشيوخ المعروفين تقريبا بجودة عالية، وترددها كالتالي:

التردد 12053

معدل الترميز: 27500

(3/4)

الجودة sd

ترددات قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022

تردد قناة "مصر للقرآن الكريم"

تردد قناة مصر للقرآن الكريم على القمر الصناعي نايل سات هو التردد 10853، ويكون الاستقطاب عمودي، ونجد معدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

أحدث ترددات قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022