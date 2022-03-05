أحدث تردد لقناة الفجر الجزائرية 2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:18 م
05 مارس 2022
أحدث تردد لقناة الفجر الجزائرية 2022
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أحدث تردد لقناة الفجر الجزائرية 2022، يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تردد قناة الفجر وهو من الترددات الهامة التي يبحث عنها الكثير من المتابعين، لقضاء أوقات فراغهم، وبعد كثرة البحث عن تردد القناة عبر محركات البحث قررنا كتابة هذا المقال.

أحدث تردد لقناة الفجر الجزائرية 2022

ويحرص موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية باستمرار على تقديم كافة الموضوعات المتعلقة بالترددات وتحديثاتها بما فيها تردد قناة الفجر الجزائرية.

أحدث تردد لقناة الفجر الجزائرية 2022

 

نبذة عن القناة 

انطلق بث قناة الفجر الجزائرية منذ عام 2015، وهي قناة خاصة يملكها رجل الأعمال الشيخ إبن الشنفّري وتبث إرسالها من مدينة سيدي بلعباس في الجزائر، وحظيت القناة بشهرة واسعة مع بداية بثها للمسلسل التركي الشهير قيامة عثمان خلال فترة كورونا لسنة 2020، ما جعل تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022 الأكثر بحثاً.

أحدث تردد لقناة الفجر الجزائرية 2022

قناة الفجر الرياضية 

وتردد قناة الفجر الجزائرية 2022 يحظى بعمليات بحث كبيرة من قِبل الجمهور العربي؛ نظراً لعرضها العديد من البرامج المميزة والمتنوعة  والكثير من المباريات مثل :مباريات كأس اسبانيا، والعديد من المسلسلات التركية الهادفة التي تجلب لها ملايين المشاهدات اليومية.

أحدث تردد لقناة الفجر الجزائرية 2022

 تردد قناة الفجر الرياضية

التردد 11748

معدل ترميز 27500

استقطاب / عمودى v

معامل خطأ 3/4

 

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