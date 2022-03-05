راصد جوي: ارتفاع ملموس على الحرارة غداً و رياح مغبرة مصحوبة برشات مطرية طينية

توقع الراصد الجوي، ليث العلامي أن الطقس في البلاد غدا قد يشهد ارتفاعا ملموسا على درجات الحرارة، و من المتوقع أن تهب رياح نشطة مُغبرة، مصحوبة ببعض الرشات المطرية الطينية.

وأشار الراصد الجوي إلى أن "مساء وليل الأحد وخلال يوم الاثنين المقبل تنتهي الحالة الخماسينية لتتراجع درجات الحرارة وتعود حول مُعدلاتها اللطيفة.

و حول الطقس في فلسطين ليوم الاثنين المقبل، توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفية الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الثلاثاء، فيكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ولطيفا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.