بالفيديو الجيش الروسي يدخل مروحية جديدة في العملية الخاصة بأوكرانيا

أدخل الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا مؤخراً، مروحية جديدة لنقل الجنود الروس.

وأكد الجيش الروسي أنه أدخل في العملية العسكرية بأوكرانيا مروحيات جديدة من نوع " كا-29" المخصصة لنقل مشاة البحرية الروسية.

وكان أدخل الجيش الروسي هذه المروحيات إلى جانب مروحيات عسكرية أخرى مثل :"مي – 28 إن"، "كا-52"، "مي – 35 إم" و"مي - 8".

ويُشار إلى أنه يتم إنتاج مروحيات مشاة البحرية منذ عام 1987 في مدينة كومرتاو بجمهورية بشكورتوستان الروسية، وهي بمقدورها نقل 2000 كلغ من الحمولة أو 16 فردا من مشاة البحرية مع أسلحتهم، ويبلغ وزن المروحية عند الإقلاع 11500 كلغ.

والمروحية مزودة برشاش رباعي المواسير عيار 7.62 ملم ورشاش " 9 آ 622 " الثقيل عيار 7.62 ملم بمخزونه القتالي 1800 طلقة. وهناك إمكانية لتزويدها بمدفع سريع الرماية عيار 30 ملم. كما يمكن أن تعلق تحت جناحيها حاويات بمدفعين مزدوجين عيار 23 ملم، وتشبه المروحية "كا – 29" مروحية " كا – 52" لتوزع مروحتيها عموديا (مروحة فوق أخرى)..

جدير ذكره أن هذه المروحية مزودة بالعديد من الأسلحة وأهمها 8 صواريخ موجهة فوق الصوتية من طراز "شتورم" أو "أتاكا" والتي يمكن أن تدمّر مختلف الأهداف، بما في ذلك الأهداف الجوية المحلّقة بسرعة فائقة على مسافة 6000 متر.

ويمكن أن تحمل المروحية 4 صواريخ غير موجهة أو قنبلتيْن جويتين بوزن 500 كلغ، ويبلغ الوزن الإجمالي للحمولة المقاتلة نحو 2000 كلغ، فيما تبلغ القوة الإجمالية التي ينتجها محركا المروحية 4500 حصان، وسرعتها القصوى 280 كلم/ساعة، مدى عملها يتراوح بين 460 كلم و740 كلم.