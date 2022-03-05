تشيلسي يكتسح بيرنلي في عقر داره

تفوق فريق تشيلسي، مساء اليوم السبت، على فريق بيرنلي (4-0) في المباراة التي جمعتهما، في إطار منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وجاءت الأهداف عن طريق كل من رييس جاميس حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة 47، وأضاف زميله الألماني كاي هافيرتز هدفين متتاليين في الدقيقتين (52 و55)، ومن ثم اختتم المهاجم الأمريكي كريستيان بوليسيتش رباعية "البلوز" بحلول الدقيقة 69 من زمن اللقاء.

وبهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده إلى 53 نقطة، ويحتل المرتبة الثالثة في جدول ترتيب "البريميرليغ"، مقلصا الفارق إلى 7 نقاط بينه وبين ليفربول صاحب مركز الوصافة.

وفي المقابل، توقف رصيد بيرنلي عند 21 نقطة، ويشغل المركز الثامن عشر على سلم ترتيب الدوري.