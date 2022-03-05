"بينيت" يلتقي بوتين لبحث الأزمة الأوكرانية

نقلت صحيفة معاريف العبرية، مساء اليوم السبت، أن رئيس الوزراء "الإسرائيلي" نفتالي بينيت التقى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين وتحدث معه عن الأزمة في أوكرانيا.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، مساء اليوم، أن الرئيس فلاديمير بوتين عقد لقاء مع رئيس الوزراء "الإسرائيلي" نفتالي بينيت في الكرملين، اليوم السبت.

من جانبها قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، :"إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت عرض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التوسط لإجراء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا".

وكانت ذكرت صحيفة معاريف العبرية في وقت سابق اليوم، :"أنه وصل 1,155 أوكراني إلى "إسرائيل" منذ بداية شهر مارس الجاري بسبب الحرب الدائرة بين القوات الروسية والأوكرانية.