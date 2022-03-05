"بينت" يعرض الوساطة بين روسيا وأوكرانيا

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت عرض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التوسط لإجراء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

جاء ذلك خلال لقاء بينيت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الروسية موسكو، اليوم.

من جانبها أكدت صحيفة معاريف العبرية، أن رئيس الوزراء "الإسرائيلي" نفتالي بينيت التقى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين وتحدث معه عن الأزمة في أوكرانيا.

وكانت ذكرت الصحيفة العبرية في وقت سابق اليوم، :"أنه وصل 1,155 أوكراني إلى "إسرائيل" منذ بداية شهر مارس الجاري بسبب الحرب الدائرة بين القوات الروسية والأوكرانية.