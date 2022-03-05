بقيمة 75 ألف شيكل.. منحة مالية جديدة للأندية الرياضية بغزة 

أعلن عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، تخصيص منحة مالية بقيمة 75 ألف شيكل لأندية دوري الدرجة الممتازة في العاب كرة السلة، واليد، وتنس الطاولة مع انطلاقة مسابقات الدوري للألعاب الرياضية الثلاث، الأسبوع المقبل.

وأوضح هنية، أن الجهود التي قام بها الشباب والرياضة، أثمرت عن زيادة في قيمة المنحة المالية التي تقدم سنويا مع انطلاق الموسم الرياضي القادم لتصبح (300.000) دولار

وكشف، في وقت سابق، عن قيمة المنحة المالية التي ستقدم دعما للأندية والاتحادات الرياضية مع انطلاق الموسم الرياضي المقبل ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

وقدم المجلس الأعلى للشباب والرياضة على مدار العامين الماضيين، ما يقارب (2.000.000) دولار؛ لدعم الأندية بشكل مباشر، بالإضافة للمكافآت الخاصة بالبطولات، ومساعدات أخرى في أزمة كورونا وفي المناسبات والأعياد.

ويشار إلى أن هنية قال، في وقت سابق: إن الدعم المالى سيساهم في التخفيف من الأعباء المالية التي تواجه الأندية، وتساند مجالس الإدارة في تلبية جزء كبير من الاحتياجات الأساسية؛ لاستمرار النشاط الرياضي.

