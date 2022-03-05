هلال القدس يهزم فريق جبل المكبر في المحترفين

حسم نادي هلال القدس، مساء اليوم السبت، ديربي القدس في دوري المحترفين، بفوزه على مستضيفه جبل المكبر بأربعة أهداف لهدفين في اللقاء الذي أقيم على إستاد فيصل الحسيني بالرام شمال القدس المحتلة، ضمن الأسبوع الـ17 من الدوري.

وقدم الهلال هدية كبيرة للمتصدر شباب الخليل الذي وسع الفارق مع وصيفه المكبر إلى 5 نقاط، ورفع الهلال رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث مؤقتا بانتظار استكمال باقي مباريات الأسبوع، بينما تجمد رصيد المكبر عند 38 نقطة.

وأنهى أبناء الهلال الشوط الأول لصالحهم بهدف وحيد، سجله اللاعب سامر زبيدة قبل نهاية الشوط بدقيقتين.

ولم يتأخر رد المكبر كثيرا خلال مجريات الشوط الثاني، ونجح ليث خروب في تعديل النتيجة بعد مرور دقيقتين.

ومنح محمود أبو وردة الهلال التقدم مجددا خلال مجريات اللقاء بهدف ثان سجل في الدقيقة الـ65، وعزز زميله موسى الترابين النتيجة لصالح فريقه بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة الـ79.

وفي الدقيقة الـ85 قلص اسلام البطران النتيجة للمكبر بإحرازه الهدف الثاني من ضربة جزاء، وطرد حكم اللقاء بعد دقيقتين لاعب المكبر محمد أبو خميس بالبطاقة الحمراء مباشرة، ليستغل الهلال هذا الطرد ويسجل الهدف الرابع في الوقت الإضافي عن طريق هاني عبد الله.

وفي لقاء آخر، خطف إسلامي قلقيلية فوزا قاتلا من مستضيفه طوباس بهدف وحيد في المباراة التي جرت على إستاد الجامعة الأمريكية في جنين، وجاء الهدف الوحيد في الدقيقة الـ82 عن طريق محمد نزال.

ورفع الإسلامي رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن، وبقي طوباس في منطقة الخطر بالمركز التاسع عند رصيده السابق 13 نقط.