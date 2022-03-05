قرغيزستان تبدي استعدادها لتقديم مساحة للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

صرح وزير الخارجية القرغيزي، روسلان كازاكبايف، بأن بشكيك جاهزة لتقديم مساحة وكل المساعدات الضرورية لإجراء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

وقال كازاكبايف في مؤتمر صحفي بعد محادثاته مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في موسكو، اليوم السبت: "ترحب قرغيزستان ببدء المفاوضات بين ممثلي روسيا وأوكرانيا، كما تدعم كل جهود الوساطة في هذا الاتجاه. وعند الحاجة تعبر البلاد عن استعدادها لتقديم مساحة ومساعدة ضرورية لتحقيق تفاهم وإحلال السلام".

وشدد على أنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال تشجيع روسيا وأوكرانيا على مواصلة الصراع.

وأوضح: "نتابع تطور الأوضاع في أوكرانيا بقلق كبير. أولا، إنه أمر مؤسف بشكل خاص أن يكون هناك شعبان شقيقان، روسي وأوكراني، متورطين في الصراع الحالي. لا يمكن تجنب الخسائر البشرية. نشهد اليوم أزمة غير مسبوقة في تاريخ العالم بعد الحرب العالمية الثانية. العالم على حافة كارثة، وليس هناك أي ضمانات أن حضارتنا ستكون قادرة على التعافي بعدها. لا ينبغي بأي حال من الأحوال تشجيع الأطراف على مواصلة النزاع".