غوارديولا يعلن غياب دياش عن الملاعب لستة أسابيع

أكد المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، أن مدافع فريقه، الدولي البرتغالي روبن دياش سيغيب بسبب الإصابة عن الملاعب لفترة قد تصل لستة أسابيع.

وقال المدرب الإسباني قبل مواجهة مانشستر يونايتد المرتقبة غدا الأحد، في قمة المرحلة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز: "هذا أمر (إصابة اللاعبين) يحصل. في مواسم سابقة غاب أفضل لاعبينا لأشهر عدة. لن يكون دياش متواجدا لكنني لن أبكي من أجل ذلك، مثل هذه الأمور تحصل خلال الموسم".

وتعرض دياش للإصابة خلال خوضه مباراة "السيتي" ضد بيتربره يونايتد في مسابقة كأس إنجلترا الثلاثاء الماضي، في مباراة تعرض فيها قلب الدفاع الآخر الهولندي نايثن آكي للإصابة أيضا.

ويعد غياب دياش أفضل لاعب في الدوري الممتاز الموسم المنصرم، ضربة موجعة لعشاق مانشستر سيتي نظرا للمباريات القوية التي تنتظر كتيبة غوارديولا في الشهر الحالي.

ومن المتوقع أن يلعب الإسباني أيميريك لابورت وجون ستونز في وسط دفاع "السيتي" في مواجهة يونايتد.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 6 نقاط عن ليفربول الذي يملك في جعبته مباراة مؤجلة.