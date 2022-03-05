اقتصاد غزة تتحدث عن مخزون الطحين وأسعاره

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:51 م
05 مارس 2022
مخزون الطحين في غزة
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أفادت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، اليوم السبت، بأن مخزون الطحين في قطاع غزة يكفي لشهرين كاملين، مؤكدةً أنه "لن يحدث أي نقص بخصوص الطحين".

وأوضحت وزارة الاقتصاد، أن أسعار الخبز ستبقى كما هي، دون تغيير خلال الشهرين القادمين، مشدّدة على أنها "لن تسمح برفع الأسعار، كما ترفض ذلك بشكل قاطع".

وأشارت إلى أن قرار لجنة متابعة العمل الحكومي منح إعفاء لمستوردي الطحين، يساهم بتوفير مخزون من الطحين لشهرين قادمين، مبينةً أنه سيشجع التجار على استيراد الطحين، والقمح بكميات كافية ما يؤمن احتياجات المواطنين خلال الفترة القادمة.

 

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