بسبب الحرب.. إجلاء أسود ونمور من أوكرانيا إلى بولندا

نجح المختصون بحدائق الحيوان في أوكرانيا، بإجلاء 6 أسود، و6 نمور من منطقة قرب العاصمة كييف إلى حديقة حيوانات في بولندا، بعد رحلة استمرت يومين.

وقالت المتحدثة باسم الحديقة، مالغوجاتا شوديلا: إن شاحنة أوكرانية نقلت الأسود، والنمور إضافة إلى قطتين بريتين، وكلب بري إلى الحدود البولندية الواقعة على بعد حوالي 1000 كيلومتر.

وأضافت شوديلا، أن التأخير كان؛ بسبب اضطرار الشاحنة خلال الرحلة إلى التوقف طوال الليل نتيجة للمعارك الدائرة.

وأوضحت، أن مالك الحيوانات كان يقوم بإطعامها لأن الفريق المسؤول عن النقل لم يكن يعرف كيف يفعل ذلك.

ونُقلت الحيوانات عند الحدود إلى شاحنة بولندية، نقلتها بدورها إلى "حديقة حيوانات بوزنان".

من جانبها، قالت مديرة الحديقة إيفا زغرابشينسكا، التي ساعدت في تنظيم عملية الإجلاء: إنها على تواصل مع منظمات غربية ترغب في إيواء الحيوانات.

ووفقا للموقع، أطلقت زغرابتشينسكا حملة لجمع التبرعات، لأن سلطات مدينة بوزنان المسؤولة عن إدارة الحديقة لا تملك ميزانية كافية للاعتناء بالحيوانات التي تم إجلاؤها.