محمد صلاح يكشف عن تفاصيل مثيرة في بداية مشواره الكروي..!

كشف اللاعب المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، عن تفاصيل مثيرة في بداية مشواره الكروي.

وقال محمد صلاح في مقابلة مع الفنانة المصري إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، على قناة "DMC"المصرية: "كنا نبحث عن أماكن للمبيت استعدادا لليوم التالي وخوض حصص تدريبية جديدة".

وأضاف: "قال زميل لي في الفريق بدون ذكر اسماء لي أننا يمكن أن نذهب لخاله في العاشر من رمضان للمبيت عنده، ووالدي منحني 60 جنيها، ثم توجهنا إلى منزل خاله لكنه لم يكن في المنزل، بعدها عرض علي الذهاب لصديق له يقيم في المقابر، فقلت له لا استطيع فعل شيء كهذا".

وواصل: "بعد تفكير قال لي أنه يعرف شخص في النادي، سيسمح لنا بالمبيت على الأرض خلف بوابة النادي، استيقظنا في السادسة صباحا قبل أن يصل أحد للنادي لأننا يجب أن نغادر قبل أن يرانا أحد ويتعرض مسؤول البوابة لمشكلة".

واستطرد صلاح: "في اليوم التالي نمنا في ملعب 2 داخل المقاولون العرب، وكل منا حصل على غطاء والطقس كان بارد للغاية، واستخدمت حذائي كوسادة لكي أستطيع النوم".

وأوضح: "كنت مستعد لفعل أي شيء من أجل تحقيق هدفي".

وتابع: "حياتي كلها لكرة القدم، أفعل كل شيء الآن في مسيرتي حتى لا أندم بعد انتهائي من اللعب وأقول ليتني فعلت هذا أو ذاك".

وعن سؤاله حول ما سيفعله بعد اعتزاله كرة القدم أجاب: "بالتأكيد سأفعل شيئا جيدا، لا أعتقد أني سأتعرض للصدمة حين أترك كرة القدم".

وولد صلاح في 15 يونيو عام 1992 في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية بمصر.

وبدأ محمد صلاح مسيرته الكروية في نادي المقاولون العرب قبل أن يحترف في أوروبا من بوابة نادي بازل السويسري سنة 2012، ليتنقل بعدها بين فرق تشيلسي الإنجليزي، وفيورنتينا وروما الإيطاليين، قبل الوصول صيف 2017 إلى نادي ليفربول.