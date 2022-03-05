صور.. مقتل أحد أعضاء الوفد الأوكراني مع روسيا بتهمة الخيانة

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت، بمقتل أحد أعضاء الوفد الأوكراني بالمفاوضات مع روسيا، بتهمة الخيانة العظمي.

وذكر الإعلام الروسي، أن جهاز يد الأمن الأوكراني قتل عضو الوفد الأوكراني دينيس كيريف، لنفس السبب.

من جهته، استهدف الجيش الروسي مستودعًا للأسلحة في أوكرانيا بضربات دقيقة، كان يستخدم لتخزين أنظمة صواريخ "جافلين" المحمولة المضادة للدبابات وصواريخ "نلاو"، وفق بيان لوزارة الدفاع الروسية.

المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، قال: إنه "على مدار الـ24 ساعة الماضية، تم استهداف بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، مخزن ذخيرة في منطقة الوحدة العسكرية بجيتومير، حيث تم تخزين أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات جافلين ونلاو".

وأضاف الدفاع الروسية، كوناشينكوف أن القوات المسلحة الروسية دمرت خلال العملية 2037 منشأة، وبنية تحتية عسكرية في أوكرانيا.

الجدير بالذكر، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، بدء انطلاق العملية العسكرية في الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدفها هو تحييد النظام الأوكراني عن الانضمام إلى حلف الناتو.





