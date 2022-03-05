الكرملين: حلف الناتو يدرك استحالة مشاركته المباشرة في الغزو الروسي

أكدت روسيا، اليوم السبت، أن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تدرك استحالة مشاركتها المباشرة في تطورات الأزمة حول أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف خلال موجز صحفي: "نشاهد أن دول الناتو تدرك تمام الإدراك استحالة مشاركتها المباشرة في التطورات حول أوكرانيا ".

وأكد المتحدث أن الكرملين على علم بتصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي انتقد حلف شمال الأطلسي على قراره عدم إعلان حظر الطيران فوق أراضي بلاده. مع ذلك فقد اعتبر بيسكوف أن هذه التصريحات لا تستدعي أي رد أو موقف محدد.

وكان زيلينسكي نشر سابقا عبر "تيليغرام " خطابا له إلى المواطنين الأوكرانيين، انتقد فيه نتائج الاجتماع الطارئ الذي عقده وزراء خارجية الناتو أمس الجمعة في بروكسل. وفي تعليقه على رفض الحلف فرض الحظر الجوي حول أوكرانيا، وصف زيلينسكي اللقاء بأنه "ضعيف ومتحير"، وأن نتائجه جاءت دليلا على أن "الجميع لا يعتبرون النضال من أجل الحرية لأوروبا هدفا رئيسيا ".

وكان الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ قال في ختام الاجتماع: إن الحلف مسؤول عن عدم تجاوز النزاع في أوكرانيا حدود هذا البلد. وأشار إلى أن "الناتو لا يسعى إلى حرب مع روسيا، مضيفا أنه حريص على إبقاء قنوات الاتصال مع موسكو مفتوحة لمنع وقوع حوادث خطيرة ".

وفي وقت لاحق ذكر وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو، أن المشاركين في الاجتماع لم يتخذوا أي قرارات كفيلة لأن تؤدي إلى حدوث اصطدام مباشر بين الناتو وروسيا.