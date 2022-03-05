بمليارات الدولارات.. العراق يسجل أعلى معدل صادرات وإيرادات نفطية

أكد وزير النفط العراقي إحسان إسماعيل، اليوم السبت، أن العراق سجل خلال شهر فبراير أعلى معدل صادرات، وإيرادات نفطية منذ 8 سنوات بلغت قيمتها 8.5 مليار دولار.

وقال وزير النفط، إسماعيل، في تصريح صحفي: إن "وزارة النفط تمكنت من تحقيق معدل تصديري يومي بلغ نحو (3.314) مليون برميل، وبإيرادات مالية بلغت أكثر من (8.5) مليار دولار، وهي الأعلى منذ ثمانية أعوام".

وأضاف أن الوزارة تمكنت من تحقيق معدل تصديري على الرغم من التحديات الاقتصادية، والأمنية، وتذبذب الأسواق النفطية العالمية، وتقييد الإنتاج الوطني ضمن اتفاق أوبك بلاس

جاء ذلك نتيجة الدعم الحكومي والسياسي المباشر لجهود العاملين في القطاع النفطي، وفق وزير النفط.

ويعد العراق البالغ عدد سكانه 40 مليون نسمة، ثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة أوبك، ويعتمد بنسبة 90% على الإيرادات النفطية.

كما وتراجع سعر برميل النفط بشكل كبير خلال فترة الإغلاق المرتبط بانتشار فيروس كورونا في العامين الماضيين، ما وضع العراق أمام أزمة اقتصادية. لكن سعر برميل النفط سجل خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعا ملحوظا.