نشر أسماء المسافرين عبر معبر رفح غدًا الأحد

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم السبت 5 مارس 2022، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الأحد.

وأوضحت الهيئة في تصريحات لها، أن السفر للحافلات: الأولى، والثانية، والثالثة حتى الرقم (50) من كشف المسافرين رقم (2022/12)، والحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/10).

ودعت الهيئة، المسافرين للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وطالبت، بضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للاطلاع على أسماء المسافرين من الحافلات: الأولى، والثانية، والثالثة حتى الرقم (50) من كشف المسافرين رقم (2022/12) اضغط هنا.

للاطلاع على الحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/10) اضغط هنا.