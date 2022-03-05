7 وفيات و357 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أفادت وزارة الصحة ففي رام الله، اليوم السبت 5 مارس 2022، بتسجيل 7 وفيات، و357 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1700 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي للحالة الوبائية، أن 3 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، و1 في مدينة القدس، و1 في جنين، و1 في طولكرم، و1 في قلقيلية.

وذكرت، أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: سلفيت 2، طولكرم 7، بيت لحم 6، نابلس 10، رام الله والبيرة 11، قلقيلية 2، الخليل 2، جنين 1، أريحا 1، ضواحي القدس 0، طوباس 0، قطاع غزة 35، مدينة القدس 280، بعد إجراء 805 فحوصات.

ولفتت إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: سلفيت 6، طولكرم 16، بيت لحم 14، نابلس 32، رام الله والبيرة 65، قلقيلية 13، الخليل 14، جنين 26، أريحا 4، ضواحي القدس 6، طوباس 4، قطاع غزة 1000، مدينة القدس 500.

وبيّنت الوزارة أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 97.6%، والإصابات النشطة 1.6% والوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ونوهت إلى وجود 56 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 106 مصابين، بينهم 26 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.