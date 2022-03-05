بالفيديو والصور دون رقيب.. أسعار السلع التموينية "للأونروا" تشهد ارتفاعاً والطحين يأخذ نصيب الأسد

شهدت أسعار السلع التموينية التي يستلمها المواطنون من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ويضطر لاجئوها لبيعها في أسواق قطاع غزة، ارتفاعاً وخاصة سعر كيس الدقيق وزن 25 كيلو غرام ليصل سعره خلال أسبوع لـ 43 -45 شيقلاً أي بواقع زيادة خلال أسبوع من 7-10 شواكل، بالإضافة إلى ارتفاع بسيط على سعر الزيت النباتي سعة 1 لتر 2 شيكل، وكيلو الأرز من 1- 1.5 شيكل.

ارتفاع أسعار المواد التموينية التي تسلمها "الأونروا" للاجئين، آثار غضب وامتعاض المواطنين الذين يحرصون على شراء تلك السلع، لسد احتياجات منازلهم، لاسيما أنها فاقت قدرتهم الشرائية، وخاصة أنهم يعيشون بالقرب من خط الفقر بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية التي خلفها الحصار "الإسرائيلي" المفروض على القطاع من نحو 16 عاما على التوالي.

ويتجمع تجار السلع التموينية أمام أبواب مراكز توزيع المواد الغذائية التابعة "للأونروا"، لشراء المعونات التي يستلمها اللاجئون من الوكالة بشكل دوري، ثم يقومون ببيعها للمواطنين بسعر أعلى، ويحققون أرباحاً عالية.

ارتفاع الأسعار تفوق القدرة الشرائية

المواطن سليمان تيسير وهو متزوج ويعيل أسرة مكونة من 7 أفراد، عاد إلى منزله، دون أن يشتري أي من السلع التموينية التي توزعها "الأونروا" للاجئين، بسبب ارتفاع أسعارها التي فاقت قدرته الشرائية.

وأوضح المواطن سليمان لمراسل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أنه كان يشتري كيس الطحين وزن 25 كيلو جرام بـ 35 شيكلاً، لكنه تفاجأ أن سعره ارتفع ليصل إلى 43- 45 شيكل، أي بزيادة ما يقارب من 10 شواكل، وهو ما دفعه للعودة إلى منزله خالي اليدين من أي سلعة تباع في ذلك المكان.

وقال: "في العادة كنت أشتري كيس الطحين من 33-35 شيكلا، وزجاجة زيت الطهي سعة لتر بـ 6 شواكل، إلا أنني تفاجأت بارتفاع سعر الدقيق ليصل إلى 43 شيكلا ذات الحجم السابق، وسعر لتر الزيت ارتفع ليصل إلى 8 شواكل، وهو ما دفعني إلى التراجع عن الشراء".

الغلاء يطال الطحين وزيت الطهي والأرز

من جهته، أفاد أحد تجار المواد التموينية من أمام أحد مراكز توزيع المواد الغذائية التابع "للأونروا" غرب مدينة غزة، بأنه كان يشتري كيس الطحين وزن الـ 25 كيلو جرام قبل أسبوعين، بـ 27 شيكلاً، يبيعه للمواطن بـ 33 شيكلاً، بينما أضحى يشتريه هذه الأيام بـ 38 شيكلاً من اللاجئ، ويبيعه بـ 42 شيكلاً، راجعاً السبب إلى حرب روسيا وأوكرانيا.

"ولم يقتصر ارتفاع الأسعار على الطحين، بل طال العدس والأرز، وزيت الطهي، وهو ما انعكس بالسلب على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذلك أثر على عمل التجار، كونهم باتوا يبيعون كميات أقل من السابق"، وفق ما أفاد التاجر لمراسل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية.

أما التجار التاجر سفيان أحمد من شمال القطاع، فقد اختلف مع التاجر السابق حول سعر شراء وبيع كيس الطحين، كان يشتري كيس الطحين بـ 30 شيكلاً، ويبيعه 35 شيكلاً، أما حالياً أضحى يشتريه بـ 38- 40 شيكلاً، ويبيعه للمستهلك من 42- 45 شيكلاً، أما زجاجة زيت الطهي سعة لتر فكان يشتريها بـ من 4-5 شيكل حسب الشخص، إلا أن سعرها وصل إلى 7 شواكل وتباع بـ 8 شواكل.

حرب روسيا وأكرانيا

وتأثر العالم بارتفاع أسعار القمح والدقيق جراء استمرار العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا لليوم الحادي عشر على التوالي، كون روسيا مصدر أساسي لتصدير القمح لدول العالم.

من جهته، أكد خالد العسيلي وزير الاقتصاد برام الله اليوم السبت 5 مارس 2022، أن مخزون الطحين وكمياته بالإضافة للمواد الأساسية هي نفس الكميات الموجودة في السوق في العادة وتكفي من شهرين لـ 3.

































