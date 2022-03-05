بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد اليوم.. تشكيلة الريال والقنوات الناقلة، من المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم السبت 5 مارس 2022، على ملعب السانتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي ضمن الجولة السابعة والعشرين من منافسة الليغا، إذ يسعى الفريقان لتحقيق الفوز لتحقيق الفوز وإضافة النقاط الثلاثة إلى سجلهم للمشي قدما في المنافسة على لقب الدوري الإسباني لسنة 2021- 2022.

بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد اليوم.. تشكيلة الريال والقنوات الناقلة

ويبحث محبو كرة القدم ومتابعي الدوري الإسباني في إسبانيا والوطن العربي والدول الأجنبية، للبحث عن بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد اليوم.. تشكيلة الريال والقنوات الناقلة، فهي تعد من المباريات القوية والتي تحظى باهتمام كبير من مشاهدي ومتابعي كرة القدم، وتحرص وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على نشر رابط بث مباشر لمباراة ريال مدريد وسوسيداد بجودة عالية جدا، لتضمن سعادة غامرة لدى متابعيها.

بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد اليوم

ويحرص متابعو ومحبو كرة القدم حول العالم، لمشاهدة المباريات بجودة عالية ودون وجود أي تقطيع أو إشكالية تطرأ على البث، كون الـ 90 دقيقة يكون المشاهدون على أعصابهم، وخاصة في ظل اشتداد المنافسة للحصول على لقب الدوري الإسباني للعام الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسوسيداد

ومن المقرر أن تذاع مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، تحديدًا على قناة beIN Sports HD 1.

تشكيلة ريال مدريد لمباراة اليوم

حراسة المرمي: كورتوا.

خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، ناتشو، ميندي.

خط الوسط: لوكا مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.

ويتربع ريال مدريد على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة وبفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه وهو إشبيلية وصيف الدوري بـ 54 نقطة، بينما على الجهة المقابلة يحتل ريال سوسيداد المركز السابع في جدول ترتيب الليجا برصيد 41 نقطة.

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