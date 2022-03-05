صاحب أعلى حكم في العالم يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال

دخل الأسير عبدلله غالب البرغوثي صاحب أعلى حكم في العالم، اليوم السبت عامه الـ20 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ تاريخ اعتقاله في الخامس من آذار عام 2003.

وأشار نادي الأسير أن الأسير البرغوثي تعرض لتحقيقٍ قاسٍ، وطويل استمر عدة شهور، كما وتعرض لعزلٍ انفرادي متواصل استمر لعدة سنوات، وهو يعتبر صاحب أعلى حكم في التاريخ، حيث صدر في حقه 67 حكماً بالسجن المؤبد من قبل سلطات الاحتلال.

ولفت نادي الأسير إلى أن الأسير البرغوثي خلال فترة اعتقاله استطاع تأليف عدة كتب من داخل سجنه إحداها "أمير الظل- مهندس على الطريق" تحدث فيه عن قصة حياته بالتفصيل وكفاحه ضد الاحتلال.