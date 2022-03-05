4 أسرى يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال

يدخل أربعة أسرى اليوم السبت 5/3/2022 ، أعواماً جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلية.

وعرف من بين المعتقلين:

الأسير القائد عبد الله غالب البرغوثي (50 عامًا)، من سكان محافظة رام الله، يدخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 05/03/2003م، وهو محكوم بالسجن المؤبد 67 مرة.

الأسير نسيم خليل محمد حمادة (41 عامًا)، من سكان محافظة القدس، يدخل عامه الخامس والأخير في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 05/03/2018م.

الأسير مراد نظمي رزق العجلوني (41 عامًا)، من سكان محافظة القدس، يدخل عامه 21 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 05/03/2002م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير مازن محمود عمر القاضي (38 عامًا)، من سكان محافظة رام الله، يدخل عامه 21 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 05/03/2002م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.