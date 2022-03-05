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تفاصيل الخبر
امساكية شهر رمضان في الطائف في السعودية 2022
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:46 م
05 مارس 2022
#امساكية الطائف في السعودية
#السعودية 2022
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