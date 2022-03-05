مهجة القدس: إضافة (24) شهرًا على حكم الأسير حمودة زعاقيق

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم السبت 5/3/2022، أن ما تسمى محكمة بئر السبع الصهيونية أصدرت حكمًا إضافيًا بحق الأسير المجاهد حمودة محمد حسن زعاقيق بإضافة 24 شهرًا، بتهمة تسببه بحرق غرفة في سجن رامون بعد الإجراءات القمعية التي طالت أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال عقب عملية انتزاع الأسرى الستة حريتهم عبر نفق من سجن جلبوع بتاريخ 06/09/2021م.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 13/01/2020م ووجهت سلطات الاحتلال له عدة تهم منها إلقاء زجاجات حارقة تجاه قوات الاحتلال، وأصدرت ما تسمى محكمة عوفر العسكرية بحقه حكمًا بالسجن 24 شهرًا ويوم واحد وغرامة مالية 2000 شيكل، وبتاريخ 26/09/2021م وجهت له سلطات الاحتلال تهمة جديدة وهي قيامه بحرق غرفة في سجن رامون ردًا على رفض أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال لقرارات ما تسمى مصلحة السجون بتوزيع أسرى الحركة كل أسير في غرفة تتبع للفصائل، وأصدرت محكمة بئر السبع بحقه حكمًا جديدًا بالسجن 24 شهرًا يضافوا لحكمه السابق، ليصبح حكمه 4 سنوات.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد حمودة زعاقيق من بلدة بيت أمر بمحافظة الخليل ولد بتاريخ 14/10/2001م، وهو أعزب، ويقبع حاليًا في سجن إيشل.