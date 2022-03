تردد قناة "مي سات" Me Sat 2022 يبحث الكثير من المسيحيون وغيرها من المواطنين عن تردد قناة me sat 2022 وذلك لأن هذه القناة تعتبر من القنوات القليلة التابعة للمسيحين والتي تنشر محتوى خاص بهم وبالتالي فهي قناة ذات أهمية كبرى بالنسبة لهم، وخلافا لغيرها من القنوات التي تحتوي على محتوى اسلامي ، جاءت هذه القناة وقدمت وكالة فلسطين اليوم" ابرز الترددات الخاصة بالقناة التي تعتبر مهمة جداً وهي تردد قناة "مي سات" Me Sat 2022

تردد قناة me sat 2022

التردد: ١١٢٥٧.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

الجودة: HD.

القمر الصناعي: نايل سات

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة me sat 2022 الثاني

التردد: ١١٥٢٦.

القمر: الصناعي نايل سات.

الاستقطاب: أفقي H.

الجودة: .SD

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

تردد قناة me sat 2022

تردد قناة me sat 2022 الثالث

التردد: ١١٢٥٨ (ما بين ١١٢٥٧ إلى ١١٢٦٠).

القمر: الصناعي نايل سات.

الاستقطاب أو القبطية: أفقي .H

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

معامل تصحيح الخطأ: ¾ أو ⅚.

نبذة عن قناة me sat 2022

يزداد البحث من طرف الأخوة المسيحيون عن تردد قناة me sat 2022 وذلك لأنها قناة تابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بجمهورية مصر.

تعتبر قناة me sat هي القناة القبطية الثالثة حيث بدأت هذه القناة أول بث تلفزيوني خاص بها في صيف عام ٢٠١١ ميلاديا.

بدأ البث التلفزيوني يوم ١٨ من شهر أغسطس عام ٢٠١١ ميلاديا حيث كانت هذه القناة في ذلك الوقت تحمل اسم فضائية مارمرقس المصرية وهي القناة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بجمهورية مصر.

حيث يعتبر أول بث لقناة مارمرقس المصرية مصدر فخر واعتزاز لجميع المسيحيون وذلك لأن بث للقناة كان من داخل الكنيسة الكاتدرائية المرقسية بالقاهرة.

وكان ذلك في يوم ٣١ لشهر أغسطس من عام ٢٠١١ ميلاديا وهو الموافق ليوم ٢٥مسري من التاريخ المصري القديم وكان ذلك بمثابة تذكار نياحة البابا مكاريوس الثالث ال١١٤.

ومصدر هذه القناة هو المركز البابوي، أما رئيس مجلس إدارة القناة فهو الشخصية المقدسة صاحب القداسة “البابا شنودة الثالث” حيث أن “البابا شنودة الثالث” هو المشرف على نيافة الأنبا أرميا سكرتير قداسته.

وإذا كنت تبحث رابط لمشاهدة هذه القناة مباشرة فينبغي عليك الدخول على موقع الأنبا تكلاهيمانوت وسوف تتمكن من رؤية هذه القناة مباشرة.

المحتوى الذي تعرضه قناة me sat

كما أوضحنا سابقا فإن قناة me sat هي قناة تابعة للأشقاء المسيحيون وبالتالي فإن معظم البرامج التي تعرض عليها هي برامج تكون خاصة بالأشقاء المسيحيون والتي سوف نعرضها عليكم الآن بشئ من التفصيل.

تعرض قناة me sat برنامج “مساء الخير” حيث أن هذا البرنامج من أهم البرامج الذي تناقش العديد من الأمور السياسية ويقوم الإعلامي الممتاز والرائع “إيهاب صبحي” بتقديم هذا البرنامج.

وأيضا تقوم قناة me sat بعرض برنامج آخر على لجماهيرها وهو برنامج “مها والحياة” والتي تقوم الإعلامية القديرة “د. مها راداميس” بتقديمه حيث أنها أخصائية تغذية وتقوم بعلاج السمنة والنحافة.

وليست هذه هي البرامج التي تبث على شاشة قناة me sat فقط حيث توجد العديد من البرامج الرائعة والتي تقوم القناة بعرضها للجماهير.

وبالتأكيد فإن هذه القناة تعرض الصلوات داخل الكنيسة على شاشتها وأيضا تقدم هذه القناة العديد من البرامج الخاصة بالدين المسيحي وتحرص على تثقيف المسيحيون في دينهم.

ومن ضمن البرامج الخاصة بالدين المسيحي والتي يتم تقديمها على هذه القناة برنامج ديني يسمى “ها أنا آتي سريعا” ويقدم هذا البرنامج الرائع والممتاز “الأنبا رافائيل”.

وفي الختام هذه المقالة نكون قد وضحنا لكم تردد قناة me sat 2022 على النايل سات ونكون قد أوضحنا لكم بداية القناة وأيضا قد عرضنا لكم بعض البرامج التي تبثها القناة ونتمنى أن تكون هذه المقالة قد أفادتكم.