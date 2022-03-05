ماذا علقت بلدية غزة بشأن البسطات المنتشرة على أرصفة شوارع غزة ؟

أكد مدير الإعلام في بلدية غزة حسني مهنا اليوم السبت 5 مارس 2022 ، ان البسطات والعربات العشوائية قضية حساسة خاصة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية، ولكن اشغال البسطات للأرصفة تشكل إعاقة للمرور وخطر على المواطنين.

وبين خلال تصريحات لصوت الاقصى ان أعداد البسطات ازدادت في العام الماضي بشكل كبير، ويوجد استغلال الأرصفة بشكل غير قانوني، والبلدية بدأت في دراسة البسطات وفرض النظام ووضعت خطة لتفعيل الأسواق الشعبية، للمساهمة في تنظيم عمل البسطات والباعة.

ويشار الى ان عدد كبير من بائعي البسطات ينتشرون بصورة كبيرة على الارصفة في شوارع القطاع ، مما يشكل اعاقة كبيرة في حركة المواطنين في الحركة على الرصيف، وسط مطالبات بضرورة تنظيمها دون ان تؤثر على رزقهم .