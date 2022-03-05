وفد الجهاد يعزي بشهداء جنين ويهنئ القيادي عدنان بسلامته

زار وفد من قادة محرري حركة الجهاد الإسلامي في مدينتي بيت لحم ورام الله بالضفة المحتلة، منزل القيادي الشيخ خضر عدنان، لتهنئته بالسلامة عقب تعرضه لإطلاق نار في مدينة نابلس في 26-2-2022م.

واستعرض الوفد تداعيات الحادثة مع القيادي عدنان، مؤكدين تضامنهم الكبير معه، وعلى ضرورة التأكيد على معاني الوحدة والتلاحم بين أبناء شعبنا، ونزع فتيل الفتنة وتصويب بوصلة المواجهة ضد الاحتلال فقط.

وكان القيادي عدنان، قد تعرض لإطلاق نار من مسلح الأسبوع الماضي، أثناء زيارته لعوائل شهداء نابلس، أدهم الشيشاني ومحمد الدخيل وأشرف المبسلط، ما أدى لإصابة شقيق الشهيد الشيشاني.

كما زار الوفد، عائلتي الشهيدين عبد الله الحصري وشادي نجم، اللذين استشهدا في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مخيم جنين.

وقال القيادي المحرر خضر عدنان، في كلمة له نيابة عن الزائرين، إننا نتشرف بأهالي الشهداء، وإن الله يصطفي منا الشهداء الأكرم منا جميعاً، سائلاً الله أن يعوض عائلة الشهيد، وأن يكون الجنان موعدهم مع أنجالهم.

وأضاف، أنه باسم حركة الجهاد الإسلامي والأمين العام القائد زياد النخالة، والأخوة في مخيم الجلزون برام الله، ومخيم الخضر في بيت لحم، وكل مجاهدي الحركة، نتشرف بعوائل الشهداء ونقبّل على رؤوسهم، وأننا جزء يسير من جهدكم وجهادكم.

وأضاف، أنه إذا كان الله معنا، فالشهداء عند الله، وقد نالوا شرف وكرامة العندية، وهم الذين بقوا لنا، والذين سبقوننا إلى الجنان، وهم أحياء عند الله يرزقون، مشيداً بعوائل الشهداء ومخيم جنين الذي يقدم الواجب على الإمكان.

يذكر أن الشهيدين المجاهدين عبد الله الحصري أحد قادة كتيبة جنين، وشادي نجم من مجموعات حزام النار، قد استشهدا خلال اشتباك مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين، فجر الثلاثاء الماضي.