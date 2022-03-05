مشاهدة مباراة الأهلي المصري والمريخ السوداني اليوم بدوري أبطال إفريقيا بث مباشر، يبحث محبو كرة القدم المصرية والعربية عن رابطة لمشاهدة مباراة نادي الأهلي المصري ونظيره المريخ السوداني، وذلك الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت 5 مارس 2022، على استاد السلام، معقل النادي الأهلي في جمهورية مصر العربية وذلك ضمن الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا، إذ يسعى الناديان لإحراز النقاط الثلاثة، والمضي قدما وتصدر المجموعة في مشوار البطولة الإفريقية.

مشاهدة مباراة الأهلي المصري والمريخ السوداني اليوم بدوري أبطال إفريقيا بث مباشر

ويحتضن استاد السلام الليلة مشاهدة مباراة الأهلي المصري والمريخ السوداني اليوم بدوري أبطال إفريقيا بث مباشر، مباراة وصفها المحللون الرياضيون بالمهمة، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وتنشر لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، رابط مشاهدة مباراة الأهلي المصري والمريخ السوداني بدوري أبطال إفريقيا بث مباشر، من خلال طريقة سهلة للدخول إلى رابط يبث بجودة عالية ودون أي خلل أو تقطيع، لضمان مشادة ممتعة.

مشاهدة مباراة الأهلي المصري والمريخ السوداني اليوم

وسيسعى النادي الأهلي لتقديم عرض قوي أمام المريخ السوداني الذي بات يمتلك حظوظ التأهل للدور التالي في البطولة بعدما فاز على الهلال بهدفين لهدف في مباراتهما الأخيرة بالجولة الثانية بإستاد الأهلي وي السلام وهو الاستناد الذي يستضيف مباريات المريخ بسبب تعذره خوض مبارياته في السودان لعدم تنفيذ اشتراطات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

تشكيلة مباراة الأهلي أمام المريخ السوداني اليوم

من المتوقع أن يدخل المدير الفني للفريق الأحمر النادي الأهلي مباراة اليوم ضد المريخ السوداني على النحو التالي:-

حراسة المرمى

محمد الشناوي

الدفاع

على معلول- محمد عبد المنعم- رامي ربيعة- محمد هاني

الوسط

حمدي فتحي- عمرو السولية- أفشة

الهجوم

محمد شريف- أحمد عبد القادر- حسين الشحات

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني اليوم دوري أبطال إفريقيا

شبكة بين سبورتس القطرية المالكة الحصرية لحقوق البث لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2021-2022 ومنها لقاء الأهلي والمريخ من المقرر أن يتم إذاعة اللقاء على هذه الشبكة القطرية.

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