 كورونا: 3 حالات وفاة و( 35) إصابة جديدة خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم - غزة

موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة

السبت 5/3/2022

10:55 صباحا

🔴 اجراء 298 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

🔴 تسجيل ( 35) اصابة جديدة بفيروس كورونا

🟢 تعافي 1000 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

🔴 يوجد 3 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية

⭕ اجمالي تراكمي للمصابين 247148 اصابة

🔸 اجمالي الحالات النشطة 7552 حالة

🔸 اجمالي المتعافين 237658 حالة

🔸 اجمالي الوفيات 1938 وفاة

🔸اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 89 حالة

🔸 اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 63 حالة.

التطعيمات/

👈🏻 اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة.٠

👈🏻 اجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 665837 شخص

حفظ الله شعبنا وحماه من كل سوء