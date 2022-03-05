 كورونا: 3 حالات وفاة و( 35) إصابة جديدة خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:53 ص
05 مارس 2022
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موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة
السبت  5/3/2022
10:55 صباحا    

 🔴    اجراء 298 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

     🔴 تسجيل ( 35) اصابة جديدة بفيروس كورونا

🟢     تعافي 1000 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

      🔴      يوجد 3 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية

     ⭕ اجمالي تراكمي للمصابين  247148 اصابة

🔸    اجمالي الحالات النشطة 7552 حالة  

     🔸 اجمالي المتعافين 237658 حالة 

    🔸 اجمالي الوفيات  1938 وفاة

🔸اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى  89 حالة

🔸 اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 63 حالة.

التطعيمات/
👈🏻 اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:  1957960 جرعة.٠

👈🏻 اجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 665837 شخص
حفظ الله شعبنا وحماه من كل سوء

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