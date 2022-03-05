 كورونا: 3 حالات وفاة و( 35) إصابة جديدة خلال 24 ساعة

موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة
السبت 5/3/2022
10:55 صباحا
🔴 اجراء 298 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.
🔴 تسجيل ( 35) اصابة جديدة بفيروس كورونا
🟢 تعافي 1000 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.
🔴 يوجد 3 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية
⭕ اجمالي تراكمي للمصابين 247148 اصابة
🔸 اجمالي الحالات النشطة 7552 حالة
🔸 اجمالي المتعافين 237658 حالة
🔸 اجمالي الوفيات 1938 وفاة
🔸اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 89 حالة
🔸 اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 63 حالة.
التطعيمات/
👈🏻 اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة.٠
👈🏻 اجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 665837 شخص
حفظ الله شعبنا وحماه من كل سوء