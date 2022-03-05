بماذا ردَت "إسرائيل" على تصريح محمد بن سلمان المثير بشأنها..؟

تفاعلَ حساب "إسرائيل" بالعربية التابع لما تسمى وزارة الخارجية "الإسرائيلية" على تصريحات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان حول "إسرائيل" خلال مقابلة مع مجلة "ذا اتلانتيك".

وقالت "إسرائيل" بالعربية في تغريدتها: "قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن السعودية لا تنظر إلى "إسرائيل" كعدو بل كحليف محتمل في العديد من المصالح.

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها مع مجلة @TheAtlantic ونشرتها بالعربية صحيفة الاقتصادية السعودية رداً على إمكانية أن تحذو المملكة حذو الإمارات في إقامة علاقات مع إسرائيل".

قال ولي العهد السعودي🇸🇦 محمد بن سلمان إن السعودية لا تنظر إلى إسرائيل كعدو بل كحليف محتمل في العديد من المصالح. جاء ذلك خلال مقابلة أجراها مع مجلة @TheAtlantic ونشرتها بالعربية صحيفة الإقتصادية السعودية ردا على إمكانية أن تحذو المملكة حذو الإمارات في إقامة علاقات مع إسرائيل pic.twitter.com/xivmd5Onwe — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 4, 2022

وفي تغريدة منفصلة نشرت إسرائيل بالعربية "مقتطف من مقابلة لصحيفة @TheAtlantic مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".

وفي إجابته على سؤال حول عزم السعودية إقامة علاقات دبلوماسية مع "إسرائيل"، قال ولي العهد السعودي في المقابلة: "نأمل أن تُحل المشكلة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، إننا لا ننظر لـ"إسرائيل" كعدو، بل ننظر لهم كحليف محتمل في العديد من المصالح التي يمكن أن نسعى لتحقيقها معًا، لكن يجب أن تحل بعض القضايا قبل الوصول إلى ذلك"، حسب قوله.