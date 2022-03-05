إطلاق فعاليات أسبوع الأبارتهايد "الإسرائيلي" السنوي في جنوب أفريقيا

انطلقت في جنوب أفريقيا، أمس الجمعة، فعاليات أسبوع الأبارتهايد "الإسرائيلي" السنوي الـ 18، بتنظيم من الحزب الحاكم بمشاركة الحزب الشيوعي، الاتحاد العام لنقابات العمال، القوى الشبابية والطلابية، ومنظمة أفريقيا من أجل فلسطين.

وانطلقت الفعاليات من أمام السفارة "الإسرائيلية" في العاصمة بريتوريا، بقيادة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، ومشاركة السفيرة الفلسطينية لدى جنوب أفريقيا حنان جرار.

وسار مئات المتظاهرين باتجاه مبنى السفارة، ونظموا اعتصاماً أمامها ضد الظلم والطغيان الممارس من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وحث المتحدثون، في كلماتهم، حكومة بلادهم على قطع كافة أشكال العلاقات مع "دولة الأبارتهايد"، وإغلاق مبنى السفارة، داعين الأطر العمالية العاملة في الموانئ لرفض تنزيل البضائع الإسرائيلية من السفن والطائرات القادمة إلى أراضي الدولة.

وأدانوا جرائم الحرب والانتهاكات والسياسة العنصرية الإسرائيلية، واستمرار سياسة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، والقتل وصولاً إلى إعدام الطفل محمد شحادة.

وحاول المتظاهرون تسليم المذكرة التضامنية للسفارة الإسرائيلية التي رفضت استلامها، وتضمنت المطالبة بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف الاعتداءات على حقوق الشعب الفلسطيني، وإلغاء سياسات الفصل العنصري والعرقي والقتل والاعتقال والتعذيب، والدخول في مفاوضات الحل النهائي، ومنح الحرية للشعب الفلسطيني، والسماح للاجئين بالعودة إلى بلادهم.