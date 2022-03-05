معطيات "إسرائيلية": مستوطنو الضفة سيصلون مليون نسمة

كشفت معطيات لمجلس "يشع" الاستيطاني، اليوم السبت 5/3/2022، أن عدد المستوطنين في مناطق الضفة المحتلة، بما يشمل وادي الأردن، سيصل إلى نصف مليون مستوطن بحلول نهاية عام 2022 الجاري.

وبحسب تلك المعطيات التي نشرتها القناة العبرية السابعة، فإن هناك قفزة في النمو السكاني في صفوف المستوطنين، حيث سكن 15.890 مستوطنًا جديدًا في تلك المستوطنات خلال عام 2021، مقارنةً مع 12.123 في عام 2020.

وبلغ إجمالي عدد المستوطنين في الضفة الغربية ووادي الأردن حتى يناير/ كانون الثاني الماضي، من العام الجاري، 491923 نسمة، في 150 مستوطنة وبؤرة استيطانية.

وبلغ معدل النمو السنوي السكاني في 2021، ما نسبته 3.3%، في حين في عام 2020 بلغ 2.6%، كما أن النمو السكاني في المستوطنات أعلى بكثير منه في “إسرائيل” بأكملها والذي بلغ 1.7% مع نهاية 2021.

ومنذ عام 2011، ازداد عدد المستوطنين بزيادة قدرها 43% في عشر سنوات، بمعدل 3.7% كل عام.

وفي نهاية عام 2021 بلغ عدد سكان “إسرائيل” حوالي 4.449 مليون نسمة، منهم 5.2% يعيشون في المستوطنات بالضفة ووادي الأردن.

ويظهر من المعطيات أن عدد السكان الحريديم في المستوطنات ما يقارب 36%، في حين أن 35% منهم من الصهيونية الدينية، و29% ممن يطلق عليهم العلماينون.