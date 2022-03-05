رابط فحص أسماء المنحة القطرية شهر مارس 2022، تبحث نحو 100 ألف أسرة فلسطينية في قطاع غزة عن رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية الشهر الجاري، ففي العادة تبدأ الأمم المتحدة بالتعاون مع اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، بصرف الدفعة النقدية للأسر المستفيدة في منتصف الشهر، وأحيانا في اليوم السابع عشر من مرور الشهر، إذ أنها كانت تصرف في الأسبوع الأول من بداية الشهر، وذلك قبل العدوان الإسرائيلي على القطاع في شهر مايو الماضي 2022، إلا أنها الصرف بات بعد مرور منتصف الشهر وذلك بالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة بالأمر.

رابط فحص أسماء المنحة القطرية شهر مارس 2022

وتنتظر الأسر الفقيرة موعد صرف رابط فحص أسماء المنحة القطرية شهر مارس 2022، فهم يعولون عليها في شراء مستلزمات حياتهم ومتطلبات أبنائهم، وخاصة في ظل الأوضاع المعيشية المتردية، وقلة فرص العمل، وأعداد البطالة العالية، وتدهور المنشآت الاقتصادية، ويحرص فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، لنشر رابط فحص أسماء المستفيدين من الدفعة النقدية التي تصرفها الأمم المتحدة بدعم من قطر، ويتم تفعيله فور الإعلان عن موعد صرف المنحة.

رابط فحص أسماء المنحة القطرية شهر مارس

وبدأت قطر بصرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة منذ عام 2022، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل أهالي القطاع الذين يعيشون أوضاعا معيشية سيئة جدا، بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكثر من 15 عاما على التوالي، والذي أدى إلى اغلاق عشرات المصانع، وتسريح مئات الآلاف من العمال، وانعدام فرص العمل للخريجين، حيث كانت قطر تصرف ال 100 دولار كل شهر تقريبا، وكانت حكومة الاحتلال تحرص على وضع عقبات أمام دخولها للقطاع بذرائع واهية تهدف إلى تضييق الخناق على أهالي القطاع.

رابط فحص أسماء المنحة القطرية شهر 3

وبعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في شهر مايو الماضي 2022، منعت حكومة الاحتلال ادخال المنحة القطرية 100 دولار لقطاع غزة، نحو ثلاثة أشهر، وهو ما فاقم معاناة المواطنين، إلا أنها سمحت بعد ذلك بإدخالها بفعل ضغوطات من المقاومة الفلسطينية، لكن بآلية مغايرة تماما، إذا باتت الأمم المتحدة هي من تتولى أمور صرفها بالتعاون مع اللجنة القطرية، واتت تصرف عبر نحو 300 نقطة منتشرة في القطاع.

رابط فحص أسماء المنحة القطرية شهر 3: اضغط هنا